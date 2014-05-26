أعدّي اللحوح الحجازي مع علا رجب

المقادير للعجين:

-400 غرام من دقيق القمح

-بيضتان

-200 غرام من بودرة الحليب

-نصف لتر من الماء

-4 ملاعق كبيرة من الزيت

-ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفوريّة

-ملعقة صغيرة من "البايكينغ باودر"

- رشة من الملح

- رشة من السكر

للحشو:

-حبة كبيرة من البصل المفروم ناعماً

-ملعقتان كبيرتان من زيت دوار الشمس

-ربع كيلوغرام من اللحم المفروم

-رشة من الملح

-رشة من الفلفل الأسود

-100 غرام من الشبت

للتزيين:

-القليل من صلصة البندورة المطبوخة

-بيضتان مسلوقتان، للتزيين

طريقة التحضير:

1- لإعداد العجين:تخلط كلّ مكوّنات العجين في الخلاط الكهربائي، ثم تحفظ لساعات أربع جانباً حتى تختمر، لتشكّل بعدها على شكل دوائر متوسطة الحجم، تمدّ في صينيّة دائرية.

2 -لإعداد الحشو:يحمّر البصل في مقلاة تحتوي على زيت دوار الشمس الساخن، ثم يضاف اللحم، مع التقليب مع الملح والفلفل، فالشبث، وذلك حتى نضوج اللحم.

3- طريقة التقديم: تحشى فطائر اللحوح بالحشو، أو توزّع هذه الفطائر كطبقات يوزّع الحشو بينها، ثم تسكب صلصة البندورة المطبوخة عليها، وتزين بشرائح البيض.

(أعدّت علا رجب في "البيت الحجازي"، هذه الوصفات).

إقتراح "الشيف":

_ يمكن إضافة البندورة الحمراء المفرومة، إلى الحشو.

_ تقدّم، مع اللبن الزبادي المخلوط بالثوم.

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