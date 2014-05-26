جين فوندا تنافس أنجلينا جولي بتصميم إيلي صعب... فمن الأجمل؟

تتكرر أزياء النجمات في إطلالات مختلفة على الدوام، ولكن من النادر أن يحصل هذا الشيء مع النجمة الجميلة أنجلينا جولي Angelina Jolie، إذ ظهر من ينافسها على تصميم إيلي صعب.

ارتدت أنجلينا جولي فستاناً ذهبياً براقاً من مجموعة الكوتور والأزياء الراقية لخريف وشتاء 2013 في حفل الأوسكار هذا العام، وبدت متألقة وجميلة كعادتها، أما النجمة جين فوندا Jane Fonda فقد اختارت نفس الفستان بلون أحمر رائع لإطلالتها في مهرجان "كان" السينمائي، لافتة بإطلالتها أنظار الصحافة والمتابعين، وحصلت على لوك رائع ومناسب.

على الرغم من أن إطلالة أنجلينا جولي كانت رائعة بهذا الفستان إلا أنه كان مناسباً برأينا لإطلالة الممثلة جين فوندا، حيث بدت إطلالتها رائعة ومناسبة لعمرها.

من النجمة التي أحسنت ارتداء هذا الفستان برأيك؟