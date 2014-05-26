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الإفراج بكفالة عن زعيم المتظاهرين ضد الحكومة في تايلاند

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الإفراج بكفالة عن زعيم المتظاهرين ضد الحكومة في تايلاند الإفراج بكفالة عن زعيم المتظاهرين ضد الحكومة في تايلاند

ارشيفية

صرح أحد محامي زعيم المتظاهرين ضد في تايلاند أن القضاء أفرج  اليوم الاثنين بكفالة عن “سوثيب ثاوغسوبان ” الذي طالب لأشهر برحيل الحكومة التي اطاحها الجيش في نهاية الأمر.

وقال بانديت سيريبان  بحسب ما أفادت وكالة النباء الفرنسية ان “سوثيب أصبح حرًا الآن”. وكان اعتقل الخميس الماضي عند وقوع الإنقلاب قبل أن يسلمه الجيش إلى القضاء المدني صباح اليوم.

وكان النظام العسكري الجديد أعتقل العديد من رجال السياسة لا سيما رئيسة الوزراء السابقة” ينجلوك شيناوترا “شقيقة ثاكسين شيناوترا رئيس الحكومة السابق الذي يظل موضوع إنقسام في المملكة رغم أنه في المنفى.

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