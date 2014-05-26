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محافظ القاهرة يدلى بصوته بمدرسة الأورمان بالعجوزة ويتفقد سير عمل اللجان

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محافظ القاهرة يدلى بصوته بمدرسة الأورمان بالعجوزة ويتفقد سير عمل اللجان محافظ القاهرة يدلى بصوته بمدرسة الأورمان بالعجوزة ويتفقد سير عمل اللجان

د.جلال السعيد محافظة القاهرة

أدلى الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الاورمان الاعدادية بنات الواقعة بـ 50 شارع سيد مكاوي طنطا العجوزة.

ومن المقرران يقوم محافظ القاهرة بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية تبدأ من مدرسة فتحية بهيج الاعدادية بنات بشارع صبري أبو علم ، ثم مدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني ، تليها مدرسة فاطمة الزهراء بشارع الازهر ، ثم مدرسة اسماعيل القباني بشارع الجيش ، تليهامدرسة السرايات الاعدادية بالعباسية ، ثم لجنة كلية الهندسة بشارع شبرا ، ويختتم الجولة بتفقد لجنة مدرسة التوفيقية بشارع شبرا .

ومن المقرران يقوم كذلك محافظ القاهرة غدا بجولة ثانية تبدأ من مدرسة البهية البرهانية بشارع بورسعيد ، ثم مدرسة حدائق المعادي القومية ، تليها اللجنة العامة لمركز شباب المعصرة بطريق الاتوستراد ، ثم مدرسة القناة التجريبية بزهراءالمعادي بجوار المسجد الكويتي ، تليهامدرسة عبد العزيز آل سعود بشارع الحجاز امام المحكمة بجوار حي الجديدة بحي النزهة ، ثم لجنة مدرسة الثورة التجريبية بشارع نزيه خليفة مع العروبة ونفق العروبة بمصر الجديدة ، تليها لجنة الجامعة العمالية بطريق النصر حي شرق مدينة نصر ، ويختتم الجولة بتفقد لجنة مدرسة السعدية للتعليم الاساسي بامتداد رمسيس حي غرب مدينة نصر .

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