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وزير التربية والتعليم: صوت المصرى أمانة فى عنقه والمشاركة واجب وطنى

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وزير التربية والتعليم: صوت المصرى أمانة فى عنقه والمشاركة واجب وطنى وزير التربية والتعليم: صوت المصرى أمانة فى عنقه والمشاركة واجب وطنى

دعا الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم جموع الشعب المصرى للمشاركة فى انتخابات الرئاسة باعتباره واجبًا وطنيًا.

قال أبو النصر، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قبيل توجهه للإدلاء بصوته فى مدرسة أم المؤمنين بمدينة نصر - إن صوت المصرى أمانة فى عنقه حتى تنهض البلاد من كبوتها وتنطلق إلى آفاق رحبة فى عالم التنمية والاقتصاد الواعد.

وأكد ضرورة تكاتف الجميع وسير عجلة الإنتاج للخروج من الأزمات الراهنة التى تشهدها البلاد، مشددا على ضرورة العمل والإنتاج لبناء دولة ديمقراطية حديثة.

وأوضح أن ذلك لم يحدث إلا بتكاتف الجميع، مشيرا إلى أن المظاهرات الفئوية والاعتصام تؤدى إلى خسائر فادحة للدولة وتؤثر على الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أنه بالدستور والرئاسة يكون الشعب قد وضع لبنتين أساسيتين نحو استقرار الوطن والحفاظ على نسيجه الوطنى ضد كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب.

ولفت الوزير إلى أن تجتاز استحقاقا مهما، مشددا على أن الشعب مستعد لمواجهة محاولات من يريدون إرباك المشهد.

وأكد أن الشعب متنبه إلى أن هناك من يحاول إرباك المشهد ولكنه فى غاية اليقظة والاستعداد لمواجهة تلك المحاولات والسيطرة عليها.

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