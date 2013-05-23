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الزمالك يتمسك ببقاء فييرا.. والفريق يسافر الكويت على دفعتين

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الزمالك يتمسك ببقاء فييرا.. والفريق يسافر الكويت على دفعتين الزمالك يتمسك ببقاء فييرا.. والفريق يسافر الكويت على دفعتين

أكد إبراهيم يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك تمسك النادى ببقاء البرتغالي جورفان فييرا مع فريق الكرة خلال الفترة القادمة بعد أن نجح في أن يحقق نتائج إيجابيه مع الفريق ويستعيد نغمة الإنتصارات .

وقال يوسف في تصريح للموقع الرسمي للنادى : ” فييرا مدرب متميز ونجح في قيادة فريق الكرة بالزمالك بإقتدار ومجلس إدارة النادي حريص على أن يستمر مع الفريق خلال الفترة القادمة من أجل الحفاظ على الإستقرار والنتائج التي يحققها الفريق ، ومجلس الإدارة عندما تعاقد مع فييرا كان يعلم أنه مدرب كبير وناجح وإستمراره مع الفريق أمر ضروري خلال الفترة القادمة “.

من جانب آخر ، تقرر مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الكويت مساء اليوم في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء على خطوط للطيران لمواجهة فريق خيطان الكويتي وديا يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة .

وتغادر بعثة فريق الكرة على دفعتين حيث تغادر الدفعة الأولى مساء اليوم بعدد 27 فرد على يغادر باقي أفراد البعثة وهم سبعة أفراد في تمام الساعة التاسعة صبح غد الخميس نظرا لعدم وجود تذاكر كافية في رحلة مساء اليوم الأربعاء .

وبذلت إدارة التسويق بالنادي برئاسة خالد رفعت مجهودات كبيرة من أجل توفير تذاكر للفريق مساء اليوم للسفر إلى الكويت لخوض المباراة.

 

أ.ش.أ

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