خرج ولم يعد .. البحث عن خمسيني بخورفكان يعاني " الزهايمر "

غافل المواطن ( محمد علي البلوشي ) أسرته عندما خرج من منزله بعد صلاة العشاء مساء الجمعة الماضي، فور عودته من تلقي علاجه اللازم من مرض السكري في المستشفى برفقة ابنه الأصغر، حيث أخذ مفتاح المركبة خلسة وخرج بعدها ولم يعد حتى الآن. في حين تترقب أسرته بارقة أمل في عودته سالما معافى.

وسرعان ما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قصة تغيبه المفاجئ وصورته للمساهمة في التوصل إليه في أسرع وقت.

وقال أحد أقاربه وهو زوج ابنته لـ" البيان" ويدعى يوسف: إن المفقود في العقد السادس من العمر، ويعاني من أعراض مرض فقدان الذاكرة " الزهايمر " وأمراضاً مزمنة أخرى. وقد فُقد عند الساعة التاسعة من مساء الجمعة بمنزله الواقع بمنطقة " الخبة "، ولا يوجد معه هاتف جوال.

وأوضح أنها المرة الأولى التي يختفي فيها من المنزل خصوصا بعد اشتداد المرض عليه، وأكد بأنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية بعد أن فقدوا الأمل في العثور عليه، بعد بحث استمر لساعات طويلة في جميع الأماكن التي يتوقع العثور عليه فيها.

وأوضح إلى تلقيه اتصالات مختلفة تفيد عن مشاهدته في عدة أماكن كان آخرها في منطقة حتا، لافتا إلى أنه خلال اليومين الماضين لم يترك مكان شوهد فيه إلا كان قد ذهب للبحث عنه ولكن دون جدوى. مناشدا من لديه أي معلومات عن المفقود الاتصال به أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

و لا تزال الجهات الأمنية تبحث عن الرجل المتغيب، حيث تلقى مركز شرطة خورفكان الشامل مؤخرا بلاغا عن تغيب مواطن يبلغ من العمر 54 عاما بعد خروجه من منزله أكثر من 48 ساعة، حيث باشر المختصون بمركز الشرطة الإجراءات اللازمة حيال البلاغ والتعميم على أوصافه.

وناشدت الشرطة في الوقت ذاته، جميع الأفراد ممن لديهم أقارب يعانون من أمراض نفسية أو فقدان الذاكرة بضرورة الانتباه لهم مع وضعهم تحت المراقبة والمتابعة المستمرة، حتى لا يتعرضوا إلى حوادث مؤسفة أو يتسببوا بضرر لأنفسهم وقلق لأهاليهم.