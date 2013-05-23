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كريمة الحفناوى تدعو أهالي السويس للتوقيع على استمارة “تمرد”

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كريمة الحفناوى تدعو أهالي السويس للتوقيع على استمارة “تمرد” كريمة الحفناوى تدعو أهالي السويس للتوقيع على استمارة “تمرد”

قالت كريمة الحفناوى أحد مؤسسي حركة كفاية أنه تدعوا عمال السويس والمواطنين الى التوقيع على استمارت حملة ” تمرد ” لاسقاط محمد مرسي ، مؤكدة فى لقاء لها مساء اليوم جمعية السواحلية بحى الاربعين بالسويس اقامه اعضاء اللجنة التسيقية للدفاع عن حقوق العمال بالسويس ان مشروع اقليم قناة السويس كارثة بقانونه الحالى وتحذر منه .

وتابعت خلال اللقاء انها لديها عشرات من علامات الاستفهام حول الجنود السبعة الذى تم اختطافهم والذى اعيدوا مرة أخرى ، مؤكدا انه سعيده بعودته ولكن اين المسئول عن الحادث ، كما تحدث الدكتور محمد حسن رئيس جمعية الحق فى الصحة عن مشاكل التأمين الصحى للعمال وتم اقامت مناقشة فى نهاية اللقاء عن شكل تفعيل الجنة التنسيقية للدفاع عن حقوق العمال .

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