كريمة الحفناوى تدعو أهالي السويس للتوقيع على استمارة “تمرد”

قالت كريمة الحفناوى أحد مؤسسي حركة كفاية أنه تدعوا عمال السويس والمواطنين الى التوقيع على استمارت حملة ” تمرد ” لاسقاط محمد مرسي ، مؤكدة فى لقاء لها مساء اليوم جمعية السواحلية بحى الاربعين بالسويس اقامه اعضاء اللجنة التسيقية للدفاع عن حقوق العمال بالسويس ان مشروع اقليم قناة السويس كارثة بقانونه الحالى وتحذر منه .

وتابعت خلال اللقاء انها لديها عشرات من علامات الاستفهام حول الجنود السبعة الذى تم اختطافهم والذى اعيدوا مرة أخرى ، مؤكدا انه سعيده بعودته ولكن اين المسئول عن الحادث ، كما تحدث الدكتور محمد حسن رئيس جمعية الحق فى الصحة عن مشاكل التأمين الصحى للعمال وتم اقامت مناقشة فى نهاية اللقاء عن شكل تفعيل الجنة التنسيقية للدفاع عن حقوق العمال .