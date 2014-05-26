رئيس أوكرانيا الجديد يعلن العمل علي ضم بلاده للاتحاد الأوربي

أعلن الملياردير الأوكراني بيترو بوروشنكو ، الذي أظهرت استطلاعات الراي الأحد فوزه في الانتخابات الرئاسية، أن أولويته ستكون “وضع حد للحرب” ووضع البلاد على سكة “الانضمام إلى أوروبا”.

وقال “بوروشنكو” أمام صحافيين في المقر العام لحملته الانتخابية إنَّ “رحلتي الأولى ستكون إلى دونباس”، الحوض المنجمي في شرق أوكرانيا الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.

وأكد أن الأوكرانيين “اختاروا (الاحد) الاندماج الاوروبي”.

وأضاف في الوقت ذاته ”لا استبعد أن تكون زيارتي الأولى خارج (اوكرانيا) لبولندا” التي تشكل الداعم الابرز لكييف داخل الاتحاد الأوروبي.

أعلن تأييده إجراء انتخابات تشريعية مبكرة هذا العام، وقال “لا يمكن أنَّ نسمح بوجود برلمان يعطل القرارات المهمة. ينبغي ان يتحمل مسؤوليته السياسية بعدما حاول جعل اوكرانيا دولة توتاليتارية”، في اشارة الى تصويت البرلمان في 16 يناير على قوانين مناهضة للحركة الاحتجاجية سرعان ما الغيت بضغط من الشارع.

وأضاف بوروشنكو أنّ “الحل الوحيد يكمن في الدعوة الى انتخابات تشريعية هذا العام”.

وسئل عن العلاقات مع روسيا فاعتبر انها كانت “الاسوأ في الاعوام المئتين الاخيرة”، لكنه اشار الى وجود “صيغ” للتفاوض تتيح تسوية المشاكل الراهنة.

أ ف ب