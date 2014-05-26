أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس أوكرانيا الجديد يعلن العمل علي ضم بلاده للاتحاد الأوربي

Google+ Print
رئيس أوكرانيا الجديد يعلن العمل علي ضم بلاده للاتحاد الأوربي رئيس أوكرانيا الجديد يعلن العمل علي ضم بلاده للاتحاد الأوربي

بوروشينكو

أعلن الملياردير الأوكراني بيترو بوروشنكو ، الذي أظهرت استطلاعات الراي الأحد فوزه في الانتخابات الرئاسية، أن أولويته ستكون “وضع حد للحرب” ووضع البلاد على سكة “الانضمام إلى أوروبا”.

وقال “بوروشنكو” أمام صحافيين في المقر العام لحملته الانتخابية إنَّ “رحلتي الأولى ستكون إلى دونباس”، الحوض المنجمي في شرق أوكرانيا الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.

وأكد أن الأوكرانيين “اختاروا (الاحد) الاندماج الاوروبي”.

وأضاف في الوقت ذاته  ”لا استبعد أن تكون زيارتي الأولى خارج (اوكرانيا) لبولندا” التي تشكل الداعم الابرز لكييف داخل الاتحاد الأوروبي.

أعلن تأييده إجراء انتخابات تشريعية مبكرة هذا العام، وقال “لا يمكن أنَّ نسمح بوجود برلمان يعطل القرارات المهمة. ينبغي ان يتحمل مسؤوليته السياسية بعدما حاول جعل اوكرانيا دولة توتاليتارية”، في اشارة الى تصويت البرلمان في 16 يناير على قوانين مناهضة للحركة الاحتجاجية سرعان ما الغيت بضغط من الشارع.

وأضاف بوروشنكو أنّ “الحل الوحيد يكمن في الدعوة الى انتخابات تشريعية هذا العام”.

وسئل عن العلاقات مع روسيا فاعتبر انها كانت “الاسوأ في الاعوام المئتين الاخيرة”، لكنه اشار الى وجود “صيغ” للتفاوض تتيح تسوية المشاكل الراهنة.

أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا