مدير أمن الجيزة يشرف على إجراءات تأمين لجان الانتخابات تمهيدا لفتحها

أنهت مديرية أمن الجيزة استعداداتها تمهيدا لفتح المراكز الانتخابية أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بعد وقت قصير، حيث أشرف اللواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة، واللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث، على التزام كافة الخدمات الأمنية بالمهام الموكلة لها فى عملية التأمين، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الأمنية التى تم اتخاذها لتأمين العملية الانتخابية.

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