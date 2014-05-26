93 % من جمهور أبو ظبي يثقون في الشرطة

حصلت شرطة أبوظبي، ممثلة في مديرية شرطة العاصمة بالإدارة العامة للعمليات الشرطية، على نسبة 93.3% من ثقة الجمهور في استبيان رضا المجتمع الذي أعده فرع التخطيط والدراسات عن عام 2013، وتعكس نتائج الاستبيان مدى ثقة أفراد المجتمع، بشرائحهم المختلفة، بشرطة أبوظبي من خلال أهدافها الاستراتيجية في توفير الأمن ومكافحة الجريمة.

اهتمام قيادي

وقال اللواء محمد بن العُوضي المنهالي، المدير العام للعمليات الشرطية بشرطة أبوظبي، إن ارتفاع نسبة ثقة الجمهور بشرطة أبوظبي، إنما يدل على حرص واهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بالوصول إلى أعلى المعدلات في درجات رضا الجمهور.

ونوه بحرص شرطة أبوظبي المستمر على تقديم أفضل الخدمات، تجسيداً لرؤيتها في ضمان استمرار إمارة أبوظبي، كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة، من خلال تقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في الإمارة وزوارها، ورسالتها في العمل من أجل مجتمع آمن، وتحقيق الاستقرار.

وخفض الجريمة، والإسهام في تنفيذ العدالة بطريقة تضمن ثقة الجمهور بالشرطة، موضحاً أن النتائج التي خلص إليها الاستطلاع تصب في تحقيق المزيد من الجهود، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الشرطية للمجتمع.

مضاعفة الجهود

ومن جانبه، قال العميد مكتوم الشريفي، مدير مديرية شرطة العاصمة، إن هذه النتيجة تحفزنا إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على مستويات التميز والريادة في مجالات العمل الشرطي والأمني، بما يعزز مسيرة الأمن والأمان لشرائح المجتمع كافة، والارتقاء بمستويات العمل وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة.

وأكد الشريفي أن نتائج الاستبيان شملت جميع شرائح مجتمع أبوظبي بمختلف جنسياتهم وفقاً لأسس علمية، للوصول إلى نتائج تسهم في دفع عجلة العمل الشرطي إلى واقع أفضل بكثير، لاستهداف رضا أفراد المجتمع عن الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومديرية شرطة العاصمة.

منهجية الاستبيان

وأضاف أن الاستبيان تم تنفيذه وفقاً للمنهجية المعتمدة لدى القيادة العامة لشرطة أبوظبي من حيث نموذج الاستبيان، وآلية تحديد حجم العينة التي بلغ عددها 1150 شخصاً وفقاً لعدد السكان وخصائصهم من حيث نوع الجنس (ذكر أو أنثى)، والجنسيات التي ينتمون إليها، واشتمل على خمسة محاور رئيسة، وهي الرضا عن شرطة أبوظبي.

والانطباع العام مقارنة بالعام السابق والثقة بشرطة أبوظبي، والرضا عن صورة العاملين من حيث حسن المعاملة والمظهر والشفافية وسرعة الاستجابة، والمحور المهم، وهو شعور أفراد المجتمع بالأمن الذي بلغ (93.3%)، وهو من أعلى المعدلات العالمية مقارنة بعدد من العواصم وفقاً للمقارنة المعيارية.

نسب متقاربة

وأوضح أن هذه النسبة التي تحققت تقارب نسبة الاستبيان الذي أجرته القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن عام 2013 لقياس شعور الجمهور بالأمن والسلامة التي وصلت إلى 93%، ونفذها مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية كجهة محايدة لضمان الشفافية.

وشملت نتائج الاستبيان الذي وصل حجم العينة الإحصائية فيه إلى 1150 فرداً من أفراد المجتمع، 20% مواطنون، و33% من الجنسية العربية، و40% من الجنسية الآسيوية، و7% من الدول الغربية، ومثل الذكور في العينة الإحصائية 74%، والإناث 26%، بحسب نسب السكان في اختصاص شرطة العاصمة داخل جزيرة أبوظبي.

وضمت محاور الاستبيان مدى الرضا عن شرطة أبوظبي وبلغت 91%، والانطباع عن شرطة أبوظبي هذا العام مقارنة بالعام السابق ووصلت إلى 94.4%، والثقة بشرطة أبوظبي وبلغت 90.6%، وسرعة الاستجابة 90.2%، والشعور بالأمن بشكل عام 95.3%، والشعور بالأمن عند البقاء خارج المنزل في الأوقات المتأخرة من الليل 91.8%.

تفوق

وفقاً لمركز المقارنات المعيارية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، فإن معدل ثقة الجمهور في محيط جزيرة أبوظبي، اختصاص مديرية شرطة العاصمة، يفوق معظم عواصم دول العالم من حيث الشعور بالأمن والأمان وسرعة الاستجابة.