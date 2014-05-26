بالفيديو.. هالة سرحان و"عبد الفتاح" و"شردى" يرقصون على "بشرة خير"

تفاعلت هالة سرحان، وأسامة منير, ومحمد مصطفى شردى، ومعتز بالله عبد الفتاح، مع أغنية "بشرة خير"، التى غناها حسين الجسمى، وأدوا بعض حركات الرقص، داعين المصريين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، التى ستجرى الاثنين والثلاثاء، بين المشير عبد الفتاح السيسى، وحمدين صباحى.

وحملت هالة سرحان العلم المصرى، وتمايلت بجسدها يمينا ويسارًا، فيما ظل محمد مصطفى شردى يصفق حتى انتهاء "بشرة خير"، وتمايل أسامة منير بجسده وهو يحمل علم مصر، فيما اكتفى معتز عبد الفتاح بحمل العلم المصرى.

وأقامت قناة "المحور" استديو خاص لتغطية الانتخابات الرئاسية، يشارك فيه جميع مقدمى البرامج على قناة المحور، وأبرزهم معتز عبد الفتاح وأسامة منير ومحمد مصطفى شردى، وهالة سرحان.

من جهة، أنضم المهندس ممدوح حمزة، خلال حواره ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، إلى قائمة المتفاعلين مع أغنية "بشرة خير".