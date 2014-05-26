العراق : مقتل وإصابة 15 شخصًا بينهم عناصر شرطة في تفجير انتحاري غربي الموصل

أفاد مصدر امني عراقى بمحافظة “نينوى” اليوم الاحد، بأن 15 شخصا بينهم عناصر شرطة سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري غربي الموصل مركز المحافظة، نحو 405 كم شمال العاصمة بغداد .

وقال المصدر، إن ثلاثة من افراد الشرطة الاتحادية قتلوا اليوم الأحد ، فيما أصيب 12 آخرون بينهم خمسة مدنيين في انفجار سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري استهدفت دورية للشرطة الاتحادية غربي الموصل.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، أن قوة امنية طوقت مكان الحادث ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج والجثث الى دائرة الطب الشرعي .

وكانت محافظة نينوى شهدت اليوم مقتل احد افراد البيشمركة في هجوم مسلح اثناء شراء حاجياته في منطقة النبي يونس شرقي مدينة الموصل ، كما قتل شرطي بانفجارعبوة ناسفة كانت موضوعة تحت برج مراقبة في حي الرسالة غربي المدينة ، فيما قتل جندي في هجوم مسلح غربي الموصل أيضا ، بينما عثرت قوة أمنية على جثة شرطي ملقاة في أحد اسواق المواشي وبدت عليها أثار طلقات نارية في الرأس والصدر .

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