«العدل» تحصد جائزة التميز الإلكتروني للحكومات على مستوى الشرق الأوسط

حصلت وزارة العدل على جائزة الشرق الأوسط للتميز (19) للحكومة والخدمات الالكترونية. وتسلم الجائزة مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان خلال الحفل السنوي الذي أقامه معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز لأفضل الانجازات والمبادرات والممارسات في تطوير استراتيجيات التحول الالكتروني في دبي الأربعاء.

وتسلمت الوزارة الجائزة على هامش فعاليات المؤتمر العشرين للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي أقيم بمركز دبي المالي العالمي بمشاركة سعودية وإقليمية ودولية واسعة من كبرى المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة والذي يستعرض فيه المشاركون أحدث التطورات والأبعاد الإستراتيجية في مشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونية، ومناقشة المبادرات والتوجهات العالمية الجديدة، وسبل الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية نحو قيادة التحول المؤسسي نحو خدمات الحكومة الذكية.

وعبر المهندس العدوان عن سعادته بحصول وزارة العدل على هذه الجائزة المهمة على مستوى الشرق الأوسط والتي أثبتت جودة الخدمات الالكترونية المقدمة للمستفيدين من خدمات الوزارة، مضيفاً أن الوزارة تعمل بشكل دؤوب على تطوير الخدمات الالكترونية وتقديم خدمة أفضل لأصحاب الفضيلة القضاة وكُتاب العدل وتيسير أعمالهم مع تقديم الخدمات التي سهلت للمستفيدين سرعة انجاز وكالاتهم وأعمالهم مع حفظها لسرية معلوماتهم وتوثيقها.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمعهد الجائزة علي الكمالي أهمية الجهود التي تبذل للاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية في قيادة التحول المؤسّسي وبناء استراتيجيات حوكمت المؤسّسات وآليات إدارة التخطيط والأداء المؤسّسي المتطور.