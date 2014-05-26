الشيباني: أرامكو رائدة العمل الاجتماعي المؤسسي في المملكة

قال رئيس مجلس إدارة جمعية راعية المرضى وذويهم "ترابط"، الدكتور خالد الشيباني أن أرامكو السعودية رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى المملكة من خلال برامجها ومبادراتها التي انطلقت منذ سنواتها الأولى قبل ثمانية عقود، وإسهامها الكبير في تطوير البنى التحتية ودفع عجلة التنمية ودعم المشاريع المختلفة في التعليم والإسكان والصحة والرياضة وغيرها.

وقال في ذات السياق بأن أرامكو السعودية تعتبر رائداً للعمل الاجتماعي المؤسسي في المملكة من خلال مبادراتها ومشاريعها المستدامة والتي تنسجم مع احتياجات المجتمع المتنوعة.

وأعرب عن شكره لجميع المتحدثين والمشاركين من المشايخ وأساتذة الجامعات والمفكرين والأدباء والمتخصصين، ولجميع الحضور الذين شاركوا في ملتقى ترابط وأثْرَوه بنقاشاتهم ومداخلاتهم القيّمة، وخص بالشكر شركة ارامكو السعودية على حضورها الدائم في المحافل التي تحمل شعار المسؤولية الاجتماعية، مؤكدا بأنها القدوة بين الشركات لدعمها السخي وغير المستغرب.

جاء ذلك في ختام "ملتقى المسؤولية الاجتماعية تجاه المرضى وذويهم"، والذي عقد مؤخراً في الدمام، ونظمته جمعية ترابط "الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية.

وعلّق الدكتور علي الحناكي، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، على عدم التزام عدد من الشركات بمعيار "الآيزو 26000" المتعلق بالعمل الاجتماعي، حيث أكد بأن هذا المعيار غير ملزمٍ لأيٍّ من الشركات والمنظمات.