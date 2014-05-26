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أرامكو تؤكد توافر الديزل في الرياض.. والمستفيدون يشتكون من سوق سوداء

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    أكدت أرامكو أن جميع المنتجات البترولية متوافرة في جميع محطات التوزيع التابعة للشركة بما فيها محطتا التوزيع الرئيسية في منطقة الرياض، ولم يحصل أي انخفاض في الكميات المخصصة للعملاء المعتمدين لديها.

وإشارة إلى ما ورد من نقص لمنتج الديزل في منطقة الرياض، فهذا لا يعود لنقص في الكميات المتوافرة من قبل الشركة، إذ إن منظومة إمدادات المنتجات البترولية تتضمن عدة أطراف أخرى خارج مسئولية أرامكو السعودية كالناقلين وأصحاب محطات التجزئة، وإن عدم قيام أي طرف من الأطراف بأداء التزامه يؤثر في منظومة الإمداد ما يشكل شحا في بعض المناطق وضغطا في مناطق أخرى.

من جهة أخرى، تتابع الشركة ضمن برامجها التشغيلية وبشكل مستمر مدى وفرة المنتجات لدى المستهلكين، وتعمل على وضع تقديرات دقيقة يتم تحديثها باستمرار لحجم الطلب على المنتجات البترولية المكررة محلياً.

كما قامت الشركة بوضع آلية الكترونية تمكنهم من التخطيط المسبق لضمان تلبية احتياجاتهم في الوقت المناسب حيث يمكنهم حجز الكميات التي يحتاجونها من المنتجات البترولية لمدة 14 يوماً مقبلة.

جاء ذلك ردا على استفسار ل "الرياض" حول أسباب النقص الحاصل في الديزل بمنطقة الرياض وعدم توافره في عدد كبير من محطات الوقود ولأكثر من أسبوع حيث انبثقت سوق سوداء من قبل العمالة الوافدة تقوم بتوفير سيارات ديانا وفيها براميل محملة بالديزل وتتفق مع اصحاب الشاحنات لبيعهم في أماكن خارج النطاق العمراني للمدن وبأسعار 35 هللة للتر بدلا من 28 قيمة اللتر من قبل وبهذا يحصلون على ما يقارب ال 15ريالاً أرباحا للبرميل الواحد.

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