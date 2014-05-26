«الرقابة والتحقيق»: 2596 مواطناً و 881 أجنبياً متهمون في 2708 قضايا جنائية وتأديبية

أنجزت وكالة شؤون التحقيق بالهيئة العامة للرقابة والتحقيق 2194 قضية جنائية من أصل 2305 قضايا واردة لها تورط بها 2897 متهماً بينهم 2025 متهماً سعودياً و872 أجنبياً، كما ورد لوكالة الهيئة لشؤون التحقيق 556 قضية تأديبية أنجزت الوكالة منها 514 قضية بلغ عدد المتهمين فيها 580 متهماً بينهم 571 سعودياً و9 متهمين أجانب.

وأوضح تقرير الهيئة العامة للرقابة والتحقيق للعام المالي 1433 - 1434ه أن قضايا التزوير بلغ عددها 1096 قضية، أتهم فيها 1405 متهمين، بينهم 900 متهم سعودي و505 متهمين أجانب، كما بلغت قضايا الرشوة 516 قضية، أتهم فيها 711 متهماً، بينهم 540 متهماً سعودياً و171 متهماً أجنبياً، في حين أن عدد قضايا جرائم المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه - وهي إساءة المعاملة باسم الوظيفة وسوء الاستعمال الإداري واستغلال نفوذ الوظيفة - بلغ 313 قضية، أتهم فيها 413 متهماً، بينهم 401 متهم سعودي و12 متهماً أجنبياً.

وأضاف التقرير أن عدد المتهمين في قضايا تزييف العملة بلغ 287 متهماً، بينهم 104 سعوديين و183 أجنبياً، في 225 قضية تزييف عملة مسجلة، و77 متهماً في قضايا الاختلاس بينهم متهم أجنبي واحد، من أصل 40 قضية اختلاس، و4 متهمين سعوديين في قضايا المخالفات البريدية البالغة 4 قضايا، إضافة إلى القضايا التأديبية وهي 427 قضية تحقيق إدارية بلغ عدد المتهمين فيها 472 متهماً، 7 منهم أجانب، و47 قضية مالية أتهم فيها 68 متهماً بينهم اثنان أجانب، و40 قضية مسلكيه وقرار كف يد، كل المتهمين ال 40 فيها سعوديون.

كما تحدث التقرير عن 294 قضية جنائية واردة من فروع هيئة الرقابة والتحقيق مما لا تدخل في صلاحيات الفروع وتم البت فيها من قبل وكالة الهيئة لشؤون التحقيق، اتهم فيها 317 متهماً بينهم 22 متهماً أجنبياً، منها 183 قضية تزوير أتهم فيها 192 شخصاً بينهم 19 أجنبياً، و65 قضية من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه، أتهم فيها 65 شخصاً بينهم أجنبي واحد، إضافة إلى 31 قضية رشوة أتهم فيها 32 شخصاً بينهم أجنبي واحد، و15 قضية اختلاس أتهم فيها 28 شخصاً بينهم أجنبي واحد.

وتابع التقرير أن فروع هيئة الرقابة والتحقيق أحالت لوكالة الهيئة لشؤون التحقيق 270 قضية تأديبية مما لا تدخل في صلاحيات الفروع، بلغ عدد المتهمين فيها 260 متهماً بينهم 3 أجانب، منها 231 قضايا تحقيق إدارية أتهم فيها 219 متهماً بينهم 3 أجانب، و28 قضية مالية أتهم فيها 30 سعودياً، و11 قضية مسلكية وكف يد أتهم بها 11 سعودياً.

يشار إلى أن تقرير الهيئة العامة للرقابة والتحقيق للعام المالي 1433 - 1434ه تحدث أيضاً عن أحالة 162 قضية من وكالة شؤون الرقابة إلى وكالة شؤون التحقيق، منها 108 قضايا إدارية و54 قضية مالية، بعد أن قامت وكالة شؤون الرقابة بدراسة نتائج البرامج الرقابية التي نفذتها الهيئة، وتحديد المخالفات وأدلة الإثبات والمسؤولين عنها، إلا أن التقرير لم يقدم تفصيلاً عن تلك القضايا ولا الجهات الحكومية التي رصدت لديها تلك المخالفات.