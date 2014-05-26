وزيرليبي: منح الثقة لحكومة معيتيق قبل الفصل في شرعية وصولها سيدخل البلاد في جدل قانوني

قال الحبيب الأمين، وزير الثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الأحد، إن منح الثقة لحكومة معيتيق قبل الفصل في شرعية وصولها، سيدخل البلاد في جدل قانوني وسياسي.

وأضاف الأمين عبر تصريحات تليفزيونية مساء اليوم “الاحد” لقناة “ليبيا لكل الأحرار” أن هناك بعض أعضاء من المؤتمر لايدركون حجم المسؤولية، مشيراً إلي أن المسار الديمقراطي في خطر لتراجع الأمن، بالإضافة إلي الأحداث المتلاحقة التي تقود البلاد نحو الصدام المباشر دون وعي.

ولفت إلي وجود حالة من القلق لدى المواطنين على مستقبل البلد الذي لا يحتمل مزيدًا من الاحتقان.

وصوت المؤتمر على منح الثقة لحكومة معيتيق مساء اليوم والتي ستبدأ أعمالها خلفا لحكومة عبدالله الثني ولمدة 29 يوما حتى اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة 25 يونيو المقبل.

وكان معيتيق اختير رئيسا للحكومة الليبية في بداية شهر مايوالجارى في جلسة للمؤتمر الوطني .

ومعيتيق (42 عاما) رجل أعمال من مدينة مصراتة هو الخامس الذي يتولى رئاسة الوزراء “انتقاليا” في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

أ ش أ