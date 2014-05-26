بالفيديو .. ' الدفاع ' يمنح النجم أول أهدافه في الأهلي بتونس

سجل بغداد بونجاح مهاجم النجم أول أهداف فريقه في شباك الأهلي بتونس، وذلك خلال مواجهة الفريقين بكأس الكونفدرالية الأحد.

ففي الدقيقة 40 كرة في عمق دفاع الأهلي خلف سعد سمير ومحمد نجيب، يستلم بغداد بونجاح الكرة ويسدد وسط تباطؤ من لاعبي الأحمر تسكن الكرة الشباك.

الأهلي واجه النجم على ملعب الأخير مرتين سابقتين على هذا الملعب، الأولى في هاب نهائي دوري الأبطال 2005 وانتهت بالتعادل السلبي.

والثانية في ذهاب نهائي 2007 وانتهت بنفس النتيجة، ولكن الثالثة نجح المهاجم الجزائري في هز شباك الأحمر لأول مرة من النجم في ملعبه.

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