أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. الأهلي يرسخ عقدة سوسة بالتعادل مع النجم

Google+ Print
بالفيديو .. الأهلي يرسخ عقدة سوسة بالتعادل مع النجم بالفيديو .. الأهلي يرسخ عقدة سوسة بالتعادل مع النجم

نجح الأهلي في العودة من تونس بتعادل إيجابي أمام النجم الساحلي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

تقدم أصحاب الأرض بهدف بغداد بونجاح في الدقيقة 40، وتعادل عمرو جمال للمارد الأحمر في الدقيقة 60.

بتلك النتيجة حافظ الأهلي على احتلاله لصدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين عن النجم وسيوي سبور الإيفواري أقرب ملاحقيه.

ورسخ الأهلي عقدة ملعب سوسة، الذي خاض عليه ثلاث مباريات انتهت بالتعادل.

هدف النجم الساحلي هو الأول له في مرمى الأهلي على الأراضي التونسية، وهو الأمر الذي ينطبق على بطل الذي هز شباك النجم في تونس للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين.

النجم الساحلي كان الأكثر خطورة وتهديدا لمرمى منافسه في ظل مستوى دفاعي متواضع من الأهلي.

وبالفعل اسفر ضعف دفاع الأهلي عن هدف غريب هز شباك إكرامي.

ومن تمريرة بينية متقنة من أحمد شكري، تصل الكرة إلى جمال داخل منطقة الجزاء يسددها بيسراه على يسار حارس النجم.

شاهد الأهداف بالضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية