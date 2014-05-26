بالفيديو .. الأهلي يرسخ عقدة سوسة بالتعادل مع النجم

نجح الأهلي في العودة من تونس بتعادل إيجابي أمام النجم الساحلي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

تقدم أصحاب الأرض بهدف بغداد بونجاح في الدقيقة 40، وتعادل عمرو جمال للمارد الأحمر في الدقيقة 60.

بتلك النتيجة حافظ الأهلي على احتلاله لصدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين عن النجم وسيوي سبور الإيفواري أقرب ملاحقيه.

ورسخ الأهلي عقدة ملعب سوسة، الذي خاض عليه ثلاث مباريات انتهت بالتعادل.

هدف النجم الساحلي هو الأول له في مرمى الأهلي على الأراضي التونسية، وهو الأمر الذي ينطبق على بطل مصر الذي هز شباك النجم في تونس للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين.

النجم الساحلي كان الأكثر خطورة وتهديدا لمرمى منافسه في ظل مستوى دفاعي متواضع من الأهلي.

وبالفعل اسفر ضعف دفاع الأهلي عن هدف غريب هز شباك إكرامي.

ومن تمريرة بينية متقنة من أحمد شكري، تصل الكرة إلى جمال داخل منطقة الجزاء يسددها بيسراه على يسار حارس النجم.

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