عمال "فينوس" يعتصمون أمام القوى العاملة للمطالبة بعودة اللجنة النقابية

أعلن عمال مصنع سيراميكا "فينوس- بيراميدز"، عن دخولهم فى اعتصام مفتوح صباح اليوم الخميس، أمام وزارة القوى العاملة والهجرة لمطالبة الوزير بالتدخل، والتفاوض مع صاحب العمل وعودة أعضاء اللجنة النقابية وتحقيق مطالبهم.

من جانبه قال رجب جاد، أمين عام اللجنة النقابية، إن صاحب المصنع رفض قرار التفرغ الصادر من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والصادر يوم 19 مايو الجارى، قرار بتفرغ أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية الإدارية الذين قامت الإدارة بفصلهم مؤخرا لمدة ٦ شهور، مع صرف رواتبهم وذلك طبقاً لقانون النقابات العمالية، رقم 35 لسنة 1976 والمعدل بالقوانين رقم "1 لسنة 1981"، "12 لسنة 1996"، بتوقيع مجلس إدارة الاتحاد العام، وباعتماد رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ،عبد المنعم الجمل، على أن ينم صياغة هذا الاتفاق وإجراء مفاوضات جماعية بين النقابة وإدارة الشركة للتنازل عن البلاغات الكيدية بين العمال والشركة.

وكان العمال قد نظموا مسيرة عمالية طافت أرجاء القاهرة منذ عدة أيام، واستقرت أمام الاتحاد العام، واصفين النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب بالمتواطئة مع رجال الأعمال ضد العمال، وكذلك الوضع مع الاتحاد العام ووزارة القوى العاملة التى يرونها تتحامل ضد العامل لصالح رجال الأعمال.

يذكر أن الخلاف مع صاحب العمل قد بدأ منذ أسبوعين حينما طالب أعضاء النقابة وهم "أحمد صبحى، رجب جاد، وأسعد السيد النادى"، بصرف نسبة 10% أرباح للعاملين، والتى كان صاحب العمل قد وعد بصرفها، إلا أن صاحب العمل رفض ذلك وعرض صرف 37 يوما فقط، وعلى الرغم من موافقة أعضاء النقابة على ذلك، إلا أنهم فوجئوا بصاحب العمل يقوم بإلغاء التفرغ النقابى لهم واستبداله بمنح كل منهم ساعة يوميا لإدارة أعمال النقابة، ثم بعدها ودون سابق إنذار قام بإصدار قرار بفصلهم، يذكر أيضا أن صاحب العمل قد قام منذ شهر بفصل رئيس النقابة "طارق هنداوى" وإجباره على التسوية وصرف مستحقاته شهرين عن السنة حسب نصوص القانون.