المفتي يدلي بصوته في مدرسة عبدالعزيز جاويش بمنطقة رابعة العدوية في بمدينة نصر

يدلي فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بصوته الانتخابي صباح الغد، بمدرسة عبدالعزيز جاويش بالمنطقة الأولى بمدينة نصر .

وأكد فضيلة المفتي أن نجاح الانتخابات الرئاسية مطلب وطني ملح، مشددًا أن إنجاح عملية الانتخابات ليس فقط عن طريق نزول الناخبين للانتخابات بكثرة كما هو متوقع، بل يتمثل كذلك في أن تكون العملية الانتخابية برمتها تعبر عن سلوكًا حضاريًا من أول خطوة حتى آخر خطوة في هذه العملية.

وأضاف فضيلة المفتي :” أن السلوك الحضاري لنجاح الانتخابات يتمثل في الالتزام بمنظومة القيم الأخلاقية والسلوكية التي تتطلب النظام وإلتزام الهدوء والحفاظ على القانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، وأن تكون المقرات الانتخابية آمنة ولائقة من حيث الشكل والمضمون، وكذلك اتباع النظام المروري وتعليمات رجال الأمن.

وناشد مفتي الجمهورية الناخبين بالابتعاد عن الابتذال والجدال والمشاحنات، وأن يعلوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبارات بأن يحكم كل منهم ضميره ليختار من يراه صالحًا لخير البلاد والعباد.