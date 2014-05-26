القبض على 2 من قيادات تنظيم الاخوان بسوهاج مطلوبين في عدة قضايا وهاربين في الوادى الجديد

ألقت أجهزة الأمن بالوادي الجديد القبض على القيادي الاخواني “محمد يوسف محمود شحاته” 68 سنة عضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية والعدالة ومقيم بقرية شطورة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج والمطلوب ضبطه واحضاره في القضية الخاصة بمحاولة اقتحام ديوان عام محافظة سوهاج في شهر يوليو الماضي ، والمتهم أيضًا في القضية الخاصة بالاشتراك في مظاهرات ومسيرات جماعة الاخوان والتحريض على العنف والمحكوم عليه فيها بمبلغ وقدره 100 ألف جنيه كغرامة واجبة التنفيذ.

كما تم القاء القبض على القيادي الهارب “أحمد محمد محفوظ” 50 سنة مدرس بمجمع شطورة ومقيم بذات الناحية والمطلوب ضبطه واحضاره في القضية الخاصة بالاشتراك في مظاهرات ومسيرات جماعة الاخوان والتحريض على العنف والمحكوم عليه فيها بمبلغ وقدره 100 ألف جنيه كغرامة واجبة التنفيذ.

وقد تم القاء القبض على المذكورين بمركز الفرافرة بالوادي الجديد وتم تحرير محضر بالضبط وجاري العرض على النيابة العامة.