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صورة - مودريتش يفي بوعده ويقص شعره بعد العاشرة

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صورة - مودريتش يفي بوعده ويقص شعره بعد العاشرة صورة - مودريتش يفي بوعده ويقص شعره بعد العاشرة

مدريد، (إفي): قام النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بقص شعره الطويل وفاءا بوعد قطعه على نفسه في حال تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج الريال بلقبه العاشر في دوري الأبطال الليلة الماضية ليعزز رقمه القياسي، وذلك بعد الفوز على جاره أتلتيكو 4-1 في نهائي لشبونة بالعاصمة البرتغالية على ملعب لالوش بعد وقتين إضافيين.

واحتفالا بالتشامبيونز الأولى في مسيرته، قام مودريتش، كما وعد سلفا، بقص شعره على يد مصفف الشعر الشهير في الوسط الرياضي ميجل سييرو، ونشرت الصورة على موقع (تويتر).

ويعد سييرو مصفف الشعر الخاص بالنجوم البرتغاليين كريستيانو رونالدو وبيبي والويلزي جاريث بيل، وسابقا للأرجنتيني جونزالو إيجواين والتوجولي إيمانويل أديبايور والتركيين نوري شاهين وحميد ألتينتوب.

وكتب سييرو تعليقا على الصورة "وعد الحر دين..مودريش يظهر بـ(لوك) جديد احتفالا بالعاشرة".

وسيظهر مودريتش بالقصة الجديدة في مونديال البرازيل مع منتخب بلاده، الذي يلعب في المجموعة الأولى مع صاحبة الضيافة والمكسيك والكاميرون.

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