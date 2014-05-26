صورة - كارباخال يحتفل مع جماهير الريال بـ ' تقليعة غريبة '

(إفي): أطل داني كارباخال الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد الإسباني على جمهور النادي بلحية مصبوغة باللون "الأصفر" في احتفالات اللاعبين بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة.

وطافت حافلة الفريق الملكي بشوارع مدريد اليوم وسط هتافات مدوية للمشجعين وتصفيق حار للاعبين والجهاز الفني.

لكن كارباخال، أحد أبطال الكأس العاشرة، أراد الاحتفال على طريقته الخاصة بتقليعة غريبة، حيث ظهر بلحية شقراء الى جوار زميله الكرواتي لوكا مودريتش الذي قص شعره الطويل.

كان مودريتش قد وعد بقص شعره الطويل الذي اشتهر به في حال الفوز على أتلتيكو مدريد ليلة أمس في نهائي التشامبيونز على ملعب لالوش بلشبونة، وقد أوفى بوعده اليوم بالفعل.