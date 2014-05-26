أديداس تنفق 85 مليون دولار على إعلانات المونديال

/ أ ش أ / أطلقت شركة أديداس للملابس الرياضية حملة إعلانات بالتزامن مع بطولة كأس العالم التى تحتضنها البرازيل وضمت الحملة الدعائية نجوم كرة القدم حول العالم، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسى نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.

وطرحت أديداس الإعلانات الخاصة بالمونديال ، على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين ريال مدريد وأتلتيكو بالعاصمة البرتغالية لشبونة، علي شاشات التليفزيون حول العالم.

وبلغت تكاليف الحملة نحو 85 مليون دولار، لتكون أكبر حملة إعلانية فى التاريخ.

ويشارك فى تلك الحملة عدد كبير من نجوم الكرة الذين يظهرون فى الإعلانات بقميص منتخباتهم وهم ليونيل ميسي (الأرجنتين)، وروبن فان بيرسي (هولندا)، ولويس سواريز (أوروجواي)، وداني ألفيس (البرازيل)، وباستيان شفاينشتايجر ومسعود أوزيل (ألمانيا)، وشابي هيرنانديز وسيرجيو راموس (إسبانيا).