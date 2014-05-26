محافظ سوهاج يجبر رئيس مدينة طهطا على التقدم بإجازة لحين انتهاء الإنتخابات الرئاسية

علمت وكالة ” أونا ” من مصادر مؤكدة داخل ديوان عام محافظة سوهاج بقيام اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج بإجبار المهندس حسام محمدين رئيس مجلس مدينة طهطا على التقدم بإجازة لمدة 4 أيام اعتبارًا من صباح غداً وحتى الانتهاء من أعمال الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر أن يتم اجراؤها يومي 26 – 27 مايو الجاري .

وذلك بعد أن قامت وكالة ” أونا ” بنشر خبر موثق بالصور عن قيام رئيس المدينة المذكور بالمشاركة في أحد المؤتمرات بقرية بنجا بمركز طهطا لدعم المرشح المشير “عبد الفتاح السيسي” وهو ما يطعن في حيادية أجهزة الدولة ويشكك في نزاهة العملية الانتخابية ويعد بمثابة توجيه للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر أن ذلك المسئول المذكور كان محسوبا على النظام الاخواني السابق وكان يدعمه وشارك في مظاهراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية بدءا من دعم دستور الاخوان ، واستمر في الخروج معهم في كافة وقفاتهم حتى 30 يونيو الماضي.

وقد طالب النشطاء السياسيين بسوهاج بصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي باستبعاد المذكور من موقعه طوال فترة العملية الانتخابية حرصا على نزاهتها وضرورة احالته للتحقيق.

>