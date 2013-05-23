أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ما الفحوصات الطبية للرضع؟

Google+ Print
ما الفحوصات الطبية للرضع؟ ما الفحوصات الطبية للرضع؟

تحتاج الأم إلى معرفة كيفية الحفاظ على صحة أطفالها، فهل هناك فحوصات يجب إجرائها لتجنب إصابتهم بالأمراض؟.

أوضح الدكتور شريف عبد العال أستاذ طب الأطفال بقصر العينى، والأمين المساعد للجمعية المصرية لطب الأطفال أنه لا يوجد أى فحوصات طبية واجب القيام بها من وقت لآخر للتأكد من سلامة الأطفال الصحية، مشيرا إلى أنه فى حالة دخول الأطفال للحضانات، هناك بعض الفحوصات التى يجب أن تقام فور خروج الأطفال من الحضانة، وهى إجراء فحص عينى للأطفال للتأكد من عدم وجود اعتلال فى الشبكية، ويجب فحص أذن الطفل، بالإضافة إلى إجراء فحص شامل للتأكد من سلامة صحة الأطفال.

وأضاف أنه لا يوجد ما يستدعى إلى إجراء تلك الفحوص من وقت لآخر، طالما لا توجد أمراض يعانى منها الطفل الرضيع.

ونصح دكتور شريف باهتمام الأم بتواجد الأطفال فى أماكن نظيفة ومعرضة للشمس والهواء النقى، لتجنب إصابتهم بالفيروسات والأمراض المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365