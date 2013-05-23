ما الفحوصات الطبية للرضع؟

تحتاج الأم إلى معرفة كيفية الحفاظ على صحة أطفالها، فهل هناك فحوصات يجب إجرائها لتجنب إصابتهم بالأمراض؟.

أوضح الدكتور شريف عبد العال أستاذ طب الأطفال بقصر العينى، والأمين المساعد للجمعية المصرية لطب الأطفال أنه لا يوجد أى فحوصات طبية واجب القيام بها من وقت لآخر للتأكد من سلامة الأطفال الصحية، مشيرا إلى أنه فى حالة دخول الأطفال للحضانات، هناك بعض الفحوصات التى يجب أن تقام فور خروج الأطفال من الحضانة، وهى إجراء فحص عينى للأطفال للتأكد من عدم وجود اعتلال فى الشبكية، ويجب فحص أذن الطفل، بالإضافة إلى إجراء فحص شامل للتأكد من سلامة صحة الأطفال.

وأضاف أنه لا يوجد ما يستدعى إلى إجراء تلك الفحوص من وقت لآخر، طالما لا توجد أمراض يعانى منها الطفل الرضيع.

ونصح دكتور شريف باهتمام الأم بتواجد الأطفال فى أماكن نظيفة ومعرضة للشمس والهواء النقى، لتجنب إصابتهم بالفيروسات والأمراض المختلفة.