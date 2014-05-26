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الشرطة السعودية تحتجز سيارة قادتها امرأة في «حفر الباطن»

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قامت دورية أمنية بمحافظة حفر الباطن ، الأحد، باحتجاز سيارة عقب قيام سيدة سعودية، تبلغ من العمر ٥٥ عاماً، بقيادتها وبرفقتها طفلة.

وأوضحت صحيفة «سبق» السعودية الإلكترونية أن مواطنا أبلغ الشرطة عن مشاهدته لامرأة تقود سيارة «داتسوان» بحي المحمدية بمحافظة حفر الباطن، ترافقها طفلة.

وأكدت مصادر للصحيفة أن السيدة بررت قيادتها للسيارة بإسعاف طلفتها التي كانت ترافقها، نظراً لعدم وجود محرم لها في الوقت الذي قامت فيه بقيادة السيارة من أجل إسعاف طفلتها لمستوصف خاص داخل الحي».

وأضافت المصادر أن مرور محافظة حفر الباطن قام بتطبيق النظام بحق المواطنة، وحجز السيارة التي كانت تقودها، وسُجلت ضدها مخالفة عدم حمل رخصة قيادة، وتم استدعاء ولي أمرها، وأُخذ عليه تعهد بعدم تكرار ذلك.

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