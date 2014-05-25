محلب يتفقد «هايبر ماركت» بمدينة نصر الأحد

تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، «هايبر ماركت» المصرية المتطور بمدينة نصر التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، للاطمئنان على جودة السلع وتوافرها وانخفاض الأسعار فيها، حيث تفقد أقسام اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة والألبان ومنتجاتها وغيرها من السلع.

وأشاد بمستوى انخفاض الأسعار فيها بنسبة كبيرة عن الأسواق ووفرة السلع وجودتها وبدرجة النظافة والمستوى الحضاري اللائق لهذا الفرع.

وطالب محلب، خلال الزيارة التي رافقه فيها الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيمن سالم، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، بتطوير كل فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وكل المنافذ الغذائية التابعة لوزارة التموين وإعادة تأهيلها على أحدث الأنظمة العالمية، مطالبًا برجوع شركات القطاع العام وتوفير كل السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة والاهتمام بخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أنه حدث انخفاض في أسعار السلع الغذائية، والخضر والفاكهة خلال الفترة الحالية وذلك يعود للدور التي تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية من تكثيف المعروض من السلع بكل منافذ وزارة التموين بأسعارمخفضة.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الزيارة، أنه تم تطوير حوالي 45 فرعًا ومنفذًا بالمجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة على أحدث مستوى يضاهي نظيره في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تطوير كل فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من حيث تحديث أساليب التخزين والنقل والتداول والخدمات اللوجستية وأيضا تطوير أساليب شراء السلع الغذائية والخضر والفاكهة للمجمعات، حيث سيتم الشراء من المنتجين والمزارعين مباشرة لتفادي الحلقات الوسيطة من تجار الجملة ونصف الجملة التي تزيد من تكلفة السلع، وأيضًا الشراء بأسلوب جماعي للحصول على أكبر نسبة من الخصم، وذلك لطرح هذه السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتلبية كل احتياجاتهم وخاصة الشرائح ذات الدخول البسيطة، مما يؤدي إلى إحداث توازن في أسعار السلع بالأسواق، كما سيتم إنشاء «كول سنتر»، (دليفري) لتوصيل كل السلع الغذائية والخضر والفاكهة للمستهلكين إلى منازلهم.

وأشار إلى أن هناك خطة لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى التخفيضات التي تتم حاليًا على كل السلع وتصل إلى حوالي 30% على أسعار السلع مقارنة بالأسواق.