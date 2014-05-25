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مسيرة بسيارات الجيش والشرطة بشوارع السويس

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مسيرة بسيارات الجيش والشرطة بشوارع السويس مسيرة بسيارات الجيش والشرطة بشوارع السويس

نظم مديرية أمن السويس وقيادة الجيش الثالث الميداني منذ قليل مسيرة بسيارات الشرطة العسكرية والمدنية وبعض المدرعات بجميع شوارع وأحياء المحافظة والميادين الهامة قاموا خلالها بتشغيل سرينات الإنذار.

وقال مصدر عسكري إن :”المسيرة تهدف بث الطمأنينة بين المواطنين والتأكيد على تأمين الانتخابات الرائاسية بكل قوة وحزم وأن القوات المشتركة لن تسمح لأي عابث أو خارج عن القانون ترويع المواطنين أو تعطيل سير عملية الانتخاب”.

وأضاف المصدر أن القوات تسلمت بالكامل جميع المقرات الأنتخابية صباح اليوم ،وتم عمل تمشيط ومس حلها وتأمينها من كافة المداخل والمخارج كأجراء احترازي قبل الانتخابات وبدء عملية التصويت.

وأشار المصدر إلى أن الشؤون المعنوية للجيش الثالث قامت بتوزيع بيان على المواطنين خلال المسيرة المشتركة يؤكد على أن الجيش الثالث يعاهد المواطنين بأنه سيحقق التأمين لجميع الناخبين منذ نزولهم للإدلاء بأصواتهم وحتى عودتهم مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيبذل كل الجهد من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية.

وطالبا المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى عناصر خارجة عن القانون، وعدم التردد فى الإبلاغ عن أى معلومات تهدد أمن وسلامة مدينتنا الباسلة،فضلاً عن ضرورة عدم ركوب أكثر من فرد على كل دراجة بخارية، وكذلك عدم تركها بجوار المقار الانتخابية بالسويس.

وسيتم تشغيل المرافق العامة لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين، وأن الجيش سيستجيب لطلبات الاستغاثة وما يرد من معلومات تهدد أمن وسلامة المدينة الباسلة.

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