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الإسماعيلي يستعد لبتروجيت والجماهيرتطالب ببقاء “حمص”

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الإسماعيلي يستعد لبتروجيت والجماهيرتطالب ببقاء “حمص” الإسماعيلي يستعد لبتروجيت والجماهيرتطالب ببقاء “حمص”

خالد بيومي

واصل فريق الكره الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية ، استعدادًا لمواجهة بتروجيت الحاسمة في الأسبوع الخيرمن مباريات الدوري الممتازبالمجموعة الثانية والمحدد لها 14يونيو المقبل علي ملعب الجيش في عجرود بالسويس وذلك تحت إشراف المديرالفني البرازيلي ريكاردو ، حيث أدي لاعبو الدراويش مرانهم أمس علي فترتين صباحي ، وعصرًا ; لزيادة الحمل البدني للاعبين.

وحرص عدد كبيرمن الجماهير علي حضور التدريب الثاني ; لمطالبة كابتن الفريق محمد حمص بالاستمرارمع الفريق ، ورفض فكرة رحيلة عن قلعة الدراويش ; بسبب تجاهل الجهاز الفني له في الفترة الآخيرة وعدم الدفع به في المباريات ، خاصة أنه يرفض الاعتزال ، أوتجديد تعاقده بدون اللعب مؤكدًا انه قادر علي العطاء وهناك العديد من الأندية تنتظرالتعاقد معه في حال رحيلة عن الإسماعيلي منها اتحاد الشرطة ، ووادي دجله.

وكان خالد بيومي المشرف علي النشاط الرياضي بقلعة الدراويش ، قد عقد اجتماع مع اللاعب لبحث أمر استمراره في قيادة الفريق وازالة اي نقاط خلاف.

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