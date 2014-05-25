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شيكابالا: سأكون أساسيا مع لشبونة الموسم المقبل

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شيكابالا: سأكون أساسيا مع لشبونة الموسم المقبل شيكابالا: سأكون أساسيا مع لشبونة الموسم المقبل

يؤمن محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة بأن موقعه كأساسي سيبدأ مع الموسم المقبل في فريقه، على الرغم من عدم الاعتماد عليه في الستة أشهر الأولى له.

فقد شارك شيكابالا في آخر مباراة بالدوري البرتغالي وهو الظهور الرسمي الوحيد له مع وصيف البطولة، فيما كان يرى مدربه السابق ليوناردو خارديم أن دوره سيكون الموسم المقبل.

وقال شيكابالا لصحيفة (ريكورد) البرتغالية: "لقد كانت خبرة رائعة، ولدي طموحات كبيرة لإثبات وجودي الموسم المقبل".

وأضاف "أؤمن أن دوري في التشكيل الأساسي سيكون موجودا الموسم المقبل".

ورحل المدرب الذي جلب شيكابالا إلى سبورتنج لشبونة ليتولى تدريب موناكو، فيما مازال الفتى الأعسر في حاجة لإثبات ذاته مع المدير الفني الجديد ماركو سيلفا.

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