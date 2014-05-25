“مستقبل وطن” بالمنوفية توفر سيارات لتوصيل كبار السن والمرضى للجان الانتخابية

قال الدكتور محمد طاحون، منسق حملة مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، إنهم استعدوا للانتخابات الرئاسية، الاثنين، ب 1500 شاب متطوع لمتابعة سير العملية الانتخابية فى مراكز المحافظة المختلفة.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الحملة وفرت أتوبيسات وسيارات لنقل الناخبين من كبار السن والمرضى إلى اللجان الانتخابية فى جميع مدن ومراكز المحافظة رافعين شعار: “انزل وشارك صوتك أمانة”، إلى جانب حملات لطرق الأبواب لحث الأهالى على الخروج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية .

وأشار “طاحون” إلى أن الحملة دعمت المشير عبد الفتاح السيسى خلال حملته الانتخابية بتوزيع 10 ألاف “سى دى” تحت عنوان “بريق أمل ” يتضمن البرنامج الانتخابى للمشير و20 ألف بوستر “انزل وشارك” وأكثر من 30 ألف بوستر صور للمشير.