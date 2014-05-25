بالفيديو..مدير المجلس المصري لحقوق المرأة: هدفنا هو تطبيق القوانين على الأرض

قالت أماني محمد وهبة المدير العام للمجلس المصري لحقوق العمال و الفلاحين و المرأة “أن مجلسنا حديث الولادة، وأن الخميس الماضي كان ميعاد الافتتاح، وأن المجلس لديه أهداف كثيرة متعلقة بالعمال و الفلاحين، وأنه يحاول أن يفعل القوانين التي جاءت بالدستور المصري، حتى لا تكون بمثابة الحبر على الورق”.

وأضافت وهبة خلال تصريحاتها الخاصة لوكالة أنباء “ONA”، “أن هدفنا أيضا كمجلس هو تثقيف العامل المصري، ومحاولة تدريبه من خلال مدارس متخصصة، مثل مدارس الكهرباء، والنجارة، و للمجلس دوره الكبير أيضا في محاولة خلق قنوات الاتصال بين العمال و المستثمرين”.

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