صراع على توكيلات مندوبي “السيسى” داخل لجان المنوفية

شهدت محافظة المنوفية حالة من الصراع للحصول على توكيلات المرشح عبد الفتاح السيسى كمناديب ممثلين عنه فى اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية بالمنوفية بين الحملة الرسمية والحملات الغير رسمية الداعمه له واتهام البعض لقيادى بالحملة الرسمية بتمزيق توكيلات لعدد من مؤيدى السيسى لرفضه ظهورهم .

واتهم عادل أبو عيطة عضو بالحملة الشعبية لدعم السيسى أن قيادى بالحملة الرسمية وأحد رجال الحزب الوطنى بمركز قويسنا بأنه حصل على التوكيلات الخاصة بهم ومزقها لمنعهم من المشاركة والانفراد بالمشهد معلنيين انسحابهم من دعم المشير.

ومن جانبه نفى أحمد العبد مسؤول العمل الجماهيرى والميدانى بالحملة الرسمية لدعم المشير عبد الفتاح السيسى مرشح رئاسة الجمهورية وجود مشاكل أو أى انسحابات من أعضاء الحملة بسبب التوكيلات ،كما تردد على بعض المواقع الإلكترونية .

وقال العبد فى تصريحات صحفية, إن :”من يرددون بانسحابهم من دعم السيسى ليسوا أعضاء بالحملة الرسمية” , مؤكداً أنهم حصلوا على جميع التوكيلات التى تقدموا بها إلى الحملة الرسمية بالقاهرة ومن تم رفضه كان لأسباب فنية وأخطاء خاصة بالحملة بالمنوفية.

وأشار مسؤول العمل الجماهيرى بالحملة الرسمية لدعم السيسى إلى أن العمل تطوعى داخل الحملة إذ تم تسكين جميع المناديب فى اللجان الانتخابية من مندوب أساسى وأخر احتياطى وتوكيل عام أمام كل مقر انتخابى.

وأضاف العبد أنهم تسلموا التوكيلات الخاصة بهم مساء أمس من رئيس محكمة شبين الكوم الجزئية والمشرف على انتخابات الرئاسة بالمنوفية، وقاموا بتوزيعها على المناديب الخاصة بمرشحهم .