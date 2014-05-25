محافظ الوادي الجديد يجتمع بالقيادات الأمنيه لبحث استعدادات انتخابات الرئاسة‎

​​عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد اجتماعا مع القيادات الامنيه بمديرية الامن بالوادى الجديد لبحث الاستعدادات الامنيه للانتخابات الرئاسية المقررة غدا وبعد غد ​، ​إذ أعدت المحافظة خطه لتأمين اللجان إضافة إلى توفير سبل الراحة للناخبين وضع خطط التأمين والاتصال والإخلاء الخاصة بانتخابات الرئاسة ​، ​إضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية وتمشيط مقار اللجان ومداخلها بواسطة رجال الحماية المدنية وتوفير أماكن الحماية من الشمس ومبردات المياه وسبل مساعدة كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك للتسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم​.

وأكد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد على أن يلبى أبناء الوادى الجديد نداء الوطن ويبادروا بالخروج للاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ،مشيراً إلى أن دور جميع قيادات المحافظة والعاملين هو تسهيل مهام الناخبين ووقوفهم على الحياد تماما وعدم تدخلهم فى توجيه الناخبين لصالح أي مرشح.

يذكر أن عدد الناخبين بالمحافظة 150088 ناخب وهم من لهم حق التصويت وعدد مقرات اللجان ( 61 ) مقر موزعه كالتالي الخارجة 19مقر بإجمالي عدد ناخبي 56717 , باريس بعدد 4 مقار وإجمالى 7975 والفرافرة عدد( 7 ) مقار بعدد ناخبين 18436 والداخلة (24 ) مقر 58047 ناخب ومركز بلاط عدد المقرات ( 7 ) بإجمالى عدد ناخبين 8913.