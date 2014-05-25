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حملة “السيسى” ببنها تجمع 208 توكيل لمندوبيها باللجان الانتخابية

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حملة “السيسى” ببنها تجمع 208 توكيل لمندوبيها باللجان الانتخابية حملة “السيسى” ببنها تجمع 208 توكيل لمندوبيها باللجان الانتخابية

بدأت الحملة الرسميه للمرشح الرئاسي رقم رواحد عبد الفتاح بتوزيع التوكيلات الخاصة بالمندوبين في كل مراكز ومدن محافظة القليوبيه حيث بلغت عدد التوكيلات حوالي 1200 توكيل على مستوى القليوبية

وقال الدكتور إبراهيم راجح منسق عام الحملة الرسمية ببندر بنها إن :”التوكيلات التي حررها سيادة المشير عبد الفتاح السيسي ببندر بنها لتغطية 28 لجنة اقتراع بمدينة بنها من بين لجان ذكور وأناث عددها 56 توكيل من بين مندوب اساسي وأخر بديل
> واضاف ان كل خطوات استخراج التوكيلات من مقر اللجنه العليا للانتخابات بمحكمة بندر بنها جاءت بمنتهى الاحتراف والتعاون من ممثلي اللجنه العليا بمحافظة القليوبية”،مضيفاً أننا نأمل أن تستمر العملية الانتخابيه بهذا الأداء المميز والاحترافي.

ومن ناحية أخرى صرح عمرو حسني منسق عام الحملة الرسمية بمركز بنها أن عدد التوكيلات التى تم تحريرها 152 توكيل خاص لتمثيل المشير السيسي بجميع اللجان الانتخابية بمركز بنها بواقع توكيل لمندوب أساسي وأخر احتياطي ليغطوا 76 لجنة انتخابيه بمركز بنها.

وأضاف عمرو حسني أيضا أنه استطاع مراعاة أن تتمثل معظم الأحزاب الداعمة للسيسي والعائلات الكبيرة من بندر ومركز بنها التى تؤيد المشير السيسي حرصاً منه على أن تشارك جميع الأطياف الداعمة للمشير السيسي في العملية الانتخابية وأيضا ليضمن عدد كبير للمشاركة في العملية الانتخابيه لتظهر صورة مشرفه لمحافظة القليوبيه وخاصةً بندر ومركز بنها.

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