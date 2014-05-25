الأهلى يتعادل مع النجم الساحلى بهدف لعمرو جمال

انتهت قبل دقائق مبارة الأهلي والنجم الساحلي التونسى في الجولة الثانية بدوري المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية والتي أقيمت بالملعب الأولمبى بمدينة سوسة التونسية بتعادل الفريقين بعد أن أحرز الأهلي هدف التعادل والذي أحرزه عمرو جمال في الدقيقة 60 من عمر المباراة، ليعيد الأهلي إلى أجواء المباراة بعد أن كان متأخرا بهدف في الشوط الأول أحرزه النجم الساحلى في الدقيقة 40 من عمر الشوط سجله غازى عبد الرازق.

وكان فتحي مبروك المدير الفني للأهلي قد أجرى تغييراً هجومياً فى الدقيقة 59 بنزول أحمد رءوف بدلاً من موسى إيدان، وبعدها بدقيقة تقريباً سجل عمرو جمال هدف التعادل للأهلى، بعدما تلقى تمريرة رائعة من محمود حسن تريزيجيه، سددها بقدمه فى المرمى التونسى، ليفرض التعادل الإيجابى 1-1 نفسه على اللقاء مع مرور 60 دقيقة.