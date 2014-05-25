الأمن يضبط شخص ملتحي أثناء قيامه بتصوير كمين في الأقصر

ضبطت قوات الشرطة بالأقصر، مساء اليوم الأحد، ملتحي أثناء قيامه بتصوير الكمين الأمني بمنطقة منشأة العماري شمال المحافظة ،وجاري التأكد من هويته .

وتلقي اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر إخطاراً بالواقعة من اللواء عصام الحملي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية .

وتبين أن المشتبه به يدعي “ط .ح. س. أ” مقيم الحكروب شرق الثلاجة بمحافظة أسوان ويعمل رئيس قسم البارد بمصنع “كوكاكولا” أسوان، وضبط بحوزته صورة للمشير، عبد الفتاح السيسي، ملطخة بالدماء وصورة للرئيس المعزول، محمد مرسي .

وتحرر محضر بالواقعة ،وجاري إخطار النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.