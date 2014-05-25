أوباما يعلن إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان بنهاية 2014

أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن زيارته اليوم لافغانستان تاتي لتوجيه الشكر للجنود الامريكيين على اداء خدمتهم هناك بصورة غير استثنائية.

> وأضاف أوباما، في كلمة وجهها للقوات الامريكية في قاعدة “باجرام” الجوية بافغانستان اليوم ان دعم الجنود الامريكيين في افغانستان يعمل دائما على توحيد صفوف الشعب الأمريكي.

وأعلن أوباما في كلمته ان القوات الافغانية لاول مرة بدات تقود المهام الامنية في البلاد كما انها ستضطلع بالمهام الامنية بحلول نهاية العام الحالي في اشارة الى انتهاء التواجد العسكري الامريكي في افغانستان بحلول نهاية عام 2014 وذلك بعد احراز تقدم واستكمال مهامها الخاصة بتدمير الجزء الاكبر من تنظيم القاعدة من اجل حماية الامن القومي الامريكي.

وأشار أوباما الى نجاح الملايين من الافغان في التصويت في انتخابات الرئاسة التي جرت مؤخرا بالرغم من التهديدات التي اعلنتها حركة طاليان مؤكدا ان جولة الاعادة القادمة من انتخابات الرئاسة ستمثل اول خطوة ديموقراطية في تاريخ افغانستان.

غير أن أوباما دعا إلى ضرورة توقيع اتفاقية الامن الثنائية بين الولايات المتحدة وافغانستان من اجل مواصلة التعاون الامني في مجال مكافحة الارهاب مع الابقاء على قوات امريكية محدودة لتعزيز التعاون الامني الثنائي.

وفي نهاية كلمته تعهد الرئيس الأمريكي بمصافحة الجنود الامريكيين فردا فردا عرفانا بالتضحيات التي قدموها من اجل التصدي للتهديدات الارهابية وحماية الشعب الامريكي في الولايات المتحدة.