هالة صدقي: “اللي مش هيشارك في الانتخابات ميستاهلش يعيش في مصر”

قالت الفنانة هالة صدقي، إن “الرافضين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية مؤيدون لهدم مصر ولا يوجد لها تفسير غير ذلك”.

وأضافت “صدقي” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سوزان شرارة على قناة “الفراعين”، مساء الأحد: ” اللي مش هيشارك ميستهلش إنه يعيش في البلد دي”.

وخاطبت من أسمتهم “المشاركين في ثورة 30 يونيو” بـ”المشاركة في انتخابات الرئاسة، لاستكمال تحرير مصر من الإخوان”.

وتابعت: “لابد ان نفرح بأنفسنا، وهذا عرس لمصر ومتطلبش حاجة من مصر وانت قاعد في البيت يجب عليك النزول والمشاركة وقوتنا في لمتنا” وبكره اخر فرصة لانقاذ مصر”.