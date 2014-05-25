«ايتار تاس»: بيترو بروشينكو يفوز في انتخابات الرئاسة الأوكرانية بـ55.9 %

أظهرت نتائج استطلاع آراء الناخبين الأوكرانيين فوز رجل الأعمال وعضو البرلمان الأوكراني بيترو بوروشينكو في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية التى جرت هناك اليوم .

وذكرت وكالة أنباء “ايتار تاس” الروسية،مساء اليوم الأحد، أن بروشينكو حاز على نسبة 9ر55 بالمئة من الأصوات، مقابل 9ر12 بالمئة لصالح منافسته رئيس الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو.

تجدر الإشارة إلى أن بوروشينكو عمل وزيرا خلال رئاسة الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش وفي ظل حكومة سابقة قادها خصوم يانوكوفيتش مما منحه سمعة بأنه شخص عملي قادر على إنهاء الانقسام في البلاد بين أنصار موسكو ومعارضيها، ولم يكن بوروشينكو مؤيدا قويا للاحتجاجات التي أطاحت بيانوكوفيتش.