محافظ الإسماعيلية يستقبل أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية

استقبل اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية كل من السيد ريكاردو مارليتش والسيدة إيفانا كراتكا اللذان يزوران الإسماعيلية ممثلين عن أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى مصروالتى تتولى متابعة كافة جوانب العملية الانتخابية قبل وخلال وبعد يومى الانتخابات وانتهاء أعمال التصويت والاقتراع لاختيار رئيس مصر القادم ومتابعة دور المجتمع المدنى وحجم المشاركة الشعبية فى عملية الأنتخابات والبيئة والمناخ العام لشكل الانتخابات الرئاسية فى مصر خلال هذه الفترة ومتابعة مستوى آداء إدارة العملية الانتخابية وما يصاحبها من أحداث.

وخلال اللقاء أكد محافظ الاسماعيلية على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والتدابير اللازمة للعملية الانتخابية بالإضافة إلى تأمين جميع المقرات واللجان الانتخابية والعمل على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لجميع المواطنيين الذين لهم حق التصويت لتسهيل وتيسير انتظام حركة ومسيرة الانتخابات ،كما أكد على ترحيبه بضيوف مصر والإسماعيلية من مختلف دول العالم والاتحاد الأوروبى لكى يشهد العالم أجمع بما يتحقق على أرض مصر من ممارسة حقيقية للديمقراطية بكل حرية ويثبت للعالم أن مصر دائما وأبدا ستظل على مر العصور بلد الأمن والأمان والاستقرار بفضل جهود وسواعد أبنائها وشبابها المخلصين .

ومن جهته أعرب ممثلى الاتحاد الأوربى عن سعادتهما بهذه الزيارة وحسن الاستقبال وحفاوة اللقاء، كما أشادوا بما لمسوه من شعب مصر المضياف من كرك الضيافة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز مهمتم.

وقد تضمن برنامج العمل وزيرة الوفد للإسماعيلية الالتقاء باللواء محمد العنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ثم لقاء المستشار أحمد خيرى رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية رئيس لجنة الانتخابات بمحافظة الإسماعيلية.