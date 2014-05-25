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بالفيديو.. نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الحزب الذي لا يتواجد به نساء لا يستحق الدعم

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بالفيديو.. نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الحزب الذي لا يتواجد به نساء لا يستحق الدعم بالفيديو.. نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الحزب الذي لا يتواجد به نساء لا يستحق الدعم

قالت  نائب رئيس اتحاد عمال ، سحر عثمان، الأحد، إنه يجب إعادة النظر في قوانين العمل للتناسب مع طموح المرأة العاملة، وأضافت “عثمان” في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “ONA”: “بعد رصد واقع المرأة العاملة وجدنا أن تواجد المرأة في الحياة العملية يصل إلى 8 مليون مرأة عاملة”.

وتابعت: “المرأة العاملة مهمشة في بعض المواقع، وطموح المرأة العاملة يتضمن إعادة النظر في قوانين العمل جميعها، ونريد أن يكون لنا مشاركة سياسية في الانتخابات”.

وأضافت “عثمان”: “يجب أن يكون للمرأة دور في الانتحابات البرلمانية، خلال التواجد النسائي في الأحزاب السياسية بقوة، والحزب الذي لا يتواجد به نساء لا يستحق الدعم”.

 

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أونا

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