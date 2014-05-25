بالفيديو.. نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الحزب الذي لا يتواجد به نساء لا يستحق الدعم

قالت نائب رئيس اتحاد عمال مصر، سحر عثمان، الأحد، إنه يجب إعادة النظر في قوانين العمل للتناسب مع طموح المرأة العاملة، وأضافت “عثمان” في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “ONA”: “بعد رصد واقع المرأة العاملة وجدنا أن تواجد المرأة في الحياة العملية يصل إلى 8 مليون مرأة عاملة”.

وتابعت: “المرأة العاملة مهمشة في بعض المواقع، وطموح المرأة العاملة يتضمن إعادة النظر في قوانين العمل جميعها، ونريد أن يكون لنا مشاركة سياسية في الانتخابات”.

وأضافت “عثمان”: “يجب أن يكون للمرأة دور في الانتحابات البرلمانية، خلال التواجد النسائي في الأحزاب السياسية بقوة، والحزب الذي لا يتواجد به نساء لا يستحق الدعم”.