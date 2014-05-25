وفاة عميد الوزراء السعوديين الدكتور عبدالعزيز الخويطر

توفي، عصر الأحد، الدكتور عبدالعزيز الخويطر، عضو مجلس الوزراء السعودي، وأقدم أعضاء المجلس في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، عن عمر يناهز 91 عاما.

و«الخويطر» هو أول سعودي يحصل على شهادة الدكتوراه من بريطانيا، وكان ذلك 1960م، ويعتبر عميد الوزراء السعوديين ورجل دولة وسياسياً محنكاً.

وعاصر الفقيد 5 من ملوك المملكة العربية السعودية، بدءاً بالملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله بن عبدالعزيز وقال عنه الملك فيصل: «(الخويطر) ثروة وطنية فلا تفرطوا فيها».

وتولى عددا من المناصب الحكومية مبتدئاً كعضو هيئة التدريس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الملك سعود ثم أمين عام مجلس جامعة الملك سعود فوكيل جامعة الملك سعود للشؤون الأكاديمية ثم ترأس جامعة الملك سعود تلا ذلك رئاسته لديوان المراقبة العامة.

وأصبح بعد ذلك وزيراً لعدد من الوزارات وهي: الشؤون الاجتماعية، المالية، العمل، والتربية والتعليم، و التعليم العالي، والصحة، و الزراعة، وأخيراً وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حتى وفاته.