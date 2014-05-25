“القرضاوي”: لا تستمعوا لـ”العمائم المزيفة” ولا تنتخبوا رجل “يفرح بمجيئه الصهاينة

ناشد الداعية القطري ذو الأصول المصرية، يوسف القرضاوي، الناخبين المصريين، اليوم الأحد ، إلى عدم انتخاب “رجل يفرح بمجيئه الصهاينة” في إشارة إلى المرشح الأوفر حظًا، عبد الفتاح السيسي.

وأضاف في بيان: “لا تشارك في جريمة انتخاب رجل يفرح بمجيئه الصهاينة رجل تلوث من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه بدماء الأبرياء من المصريين”.

وكان “القرضاوي”، دعا في 11 مايو الحالي إلى مقاطعة الانتخابات التي يبدو أن “السيسي” سيكون الفائز فيها.

ولم يتوقف “القرضاوي” عن التنديد بخلع الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل 11 شهرًا.

وقد نفى الداعية قبل فترة ما أشيع عن عزمه مغادرة قطر في حين تقول تقارير إعلامية غير مؤكدة إن دول الخليج طلبت من الدوحة طرد عناصر الإخوان المسلمين المقيمين على أراضيها.

> من جهة اخرى، لم يوفر القرضاوي مشيخة الازهر من انتقاداته.

وانتقد “القرضاوي” مشيخة الأزهر قائلًا: “لا تستمعوا إلى أصحاب العمائم المزيفة، لأنهم ليسوا علماء للدين، بل هم علماء السلطة، والشرطة”.

وأضاف: “علماء الأزهر الحقيقيون هم الذين قادوا الركب، وتحملوا الصعب ليس علماء الأزهر الحقيقيون من يحرقون البخور، ويشهدون الزور ويأكلون على كل الموائد”.

أ.ف.ب