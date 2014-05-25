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حملة شباب “السيسي” بالفيوم توزع توكيلات مراقبة للانتخابات

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حملة شباب “السيسي” بالفيوم توزع توكيلات مراقبة للانتخابات حملة شباب “السيسي” بالفيوم توزع توكيلات مراقبة للانتخابات

عبدالفتاح

قامت لجنه الشباب بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، وحملة مستقبل وطن وحركة تمرد بالفيوم بإقامة مؤتمر صحفى لأعضاء الحملة بالمحافظة لتوزيع التوكيلات الخاصة بالعملية الانتخابية للمشير والبالغ عددها 150 توكيل موزعة على مستوى مراكز وقرى المحافظة وذلك للمرور علي اللجان ومتابعة العملية الانتخابية ورصد المخالفات وحل المشكلات في المقرات الانتخابية وكذلك اتخاذ كافه الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما وردت في اللائحة الصادرة عن لجنة الانتخابات الرئاسية والقرارات الصادرة عنها وتمثيل الموكل داخل نطاق محافظه الفيوم وتقديم الطعون أمام اللجان العامة بالمحافظه.

حضر المؤتمر كل من محمد فؤاد منسق لجنة شباب حملة السيسى بالفيوم وسن أبو حامد ، وأحمد عبد التواب عضوى اللجنة ، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء الحملة على مستوى المحافظة .

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