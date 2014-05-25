بالصور… سعد عبدالرحمن يفتتح قصر ثقافة الصالحية

افتتح الشاعر سعد عبد الرحمن ، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، يرافقة المهندس محمود النجدى ، رئيس جهاز مدينة الصالحية ، نيابة عن د. سعيد عبد العزيز ، محافظ الشرقية ، قصر ثقافة الصالحية بحضور د. محمد رضا الشينى نائب رئيس الهيئة، شريف الحسينى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. محمد مجدى عبده رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى ولفيف من الإعلاميين.

بدأ الافتتاح بتفقد محتويات القصر المكون من مكتبة العامة، مكتبة للطفل، قاعة للألعاب الذهنية، مسرح شتوى، قاعة السينما، قاعة تعليم الموسيقى، المرسم، قاعة الندوات، نادى المرأة، قاعة تكنولوجيا المعلومات والتى تحتوى على 10 أجهزة كمبيوتر.

كما تم إفتتاح معرضاً للفنون التشكيلية لـ 12 فنان وفنانة من فنانى الشرقية يشمل حوالى 40 عملاً فنياً فى التصوير الفوتوغرافى والزيتى والنحت والحرق على الخشب، إلى جانب إفتتاح معرض كتاب لإصدارات فرع ثقافة الشرقية.

وطالب سعد عبد الرحمن بضرورة إعداد قائمة بما ينقص المكتبة العامة من كتب فى المجالات المختلفة حتى يتم استكمالها من خلال إصدارات الهيئة وإصدارات قطاعات الوزارة الأخرى، كما قرر تخصيص 5000 جنيه لشراء آلات خاصة بالأنشطة الموسيقية، واستمع إلى بعض مواهب الأطفال فى إلقاء الشعر والغناء، وتمنى أن يؤدى هذا القصر الدور الذى أنشأ من أجله، وأن يصبح منارة ثقافية حقيقة لسكان الصالحية، موضحاً أن إنشاء الحجر ليس بالأمر الصعب ولكن الأصعب هو إستغلال هذه البنايات لخدمة البشر، وشدد على ضرورة بإنشاء جمعية تحمل اسم “رواد قصر ثقافة الصالحية” حتى يتم الإستفادة منها فى دعم الأنشطة التى يقدمها القصر.

من جانبه وعد المهندس محمود النجدى رئيس جهاز المدينة بتركيب أجهزة تكيف للمسرح الذى يسع أكثر من 500 مقعد.

وفى نهاية الإفتتاح قدمت فرقة فاقوس للموسيقى العربية مجموعة من الأغانى الوطنية، وقام رئيس الهيئة بتكريم بعض قيادات فرع ثقافة الشرقية بإهدائهم شهادة تقدير لما بذلوه من جهد فى استكمال وتأثيث هذا القصر.

جدير بالذكر أن المساحة الكلية للقصر تبلغ 14 ألف متر تم إنشاء المبانى على أربعة آلاف متر منها والباقى مساحات خضراء عام 1996 من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه وسلمته الهيئة لتقوم بإدارته.