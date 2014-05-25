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مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين بطريق السخنة السويس

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مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين بطريق السخنة السويس مصرع وإصابة 5 في تصادم سيارتين بطريق السخنة السويس

تصادم-سيارتين

استقبلت مستشفى السويس العام مساء اليوم 3 متوفين و2 مصابين فى تصادم سيارة نقل بأخري ملاكي بطريق السخنة القطامية.

وتلقي اللواء خليل حرب مدير أمن السويس إخطاراً من مسؤلو تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ” 514 ع ع ل ” وسيارة نقل بمنتصف طريق السخنة القطامية إذ صدم السيارة الثانية السيارة الأولي وفرت هارب ،مما أدي إلى مصرع ” حسين عبد الرحمن محمود” 44 سنة و”عماد أسماعيل” 45 سنه و”محمد أمام مصطفي” 41 سنه ” وإصابة 2 أخرين بكسور وكدمات وجميعهم من محافظة القاهرة إذ تم نقلهم جميعاً للمستشفى العام.

وتم نقل جثمان المتوفي للمشرحة تمهيداً لتسليمها لذويه ،وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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